제일기획, 원쇼 광고제 29개 수상…역대 최다 기록 경신

[아시아경제 이승진 기자] 제일기획이 세계 최고 권위의 '원쇼 광고제(The One Show)'에서 본상 29개를 수상하며 원쇼 광고제 최다 수상 기록을 세웠다고 22일 밝혔다.

올해 원쇼 광고제에는 전 세계 71개 국가에서 출품된 약 2만개의 캠페인이 경쟁을 펼친 가운데 제일기획은 본사와 해외법인, 자회사의 활약으로 금상 5개, 은상 3개, 동상 4개 등 총 29개의 본상을 수상했다. 이번 성과로 제일기획은 지난해 자체적으로 세운 원쇼 광고제 최다 수상 기록(25개)을 1년만에 경신하게 됐다.

제일기획의 대표 수상작으로는 홍콩법인이 츄파춥스와 함께 진행한 `A Sweet Escape` 캠페인이 꼽힌다. 숙제, 음악 연습, 방 정리 등 힘들고 귀찮은 일을 하고 있는 어린이들이 츄파춥스를 물고 달콤한 여유를 즐기는 모습을 재치있게 표현한 이 캠페인은 인쇄 부문 금상 등 총 8개의 상을 수상했다. 특히 `A Sweet Escape` 캠페인은 지난 해 칸 라이언즈와 런던 광고제 수상에 이어, 올해에도 뉴욕페스티벌과 원쇼 광고제까지 수상 행진을 이어가며 유명 글로벌 광고제를 휩쓸고 있다.

이와 함께 제일기획 중국총괄이 삼성전자와 진행한 `BACK2LIFE` 캠페인도 심사위원단으로부터 좋은 평가를 받아 모바일 부문 금상을 포함해 본상 6개를 수상했다. 모바일 게임 속에서 심폐소생술(CPR)을 쉽게 배우도록 한 캠페인은 2주 동안 3백만 명이 게임을 통해 CPR을 체험하는 성과를 거뒀다.

이 밖에 ▲런던의 브랜드 체험 공간 Samsung KX에 삼성전자 `갤럭시 S10`을 스프레이캔처럼 사용해 그래피티를 그릴 수 있도록 한 `Galaxy Graffitti` 캠페인(본사) ▲런던의 피카딜리 광장에 가려져 있던 원래 건축물의 외관을 디지털 영상으로 제작해 건물 전체를 갤럭시 폴드 처럼 접히는 듯한 연출을 한 `Samsung Folding Piccadilly` 캠페인(영국법인) 등도 본상 수상작으로 선정됐다.

한편, 제일기획은 원쇼 광고제에 앞서 발표된 2020 D&AD 광고제에서도 동상(Wood pencil) 7개를 수상했다. 원쇼 광고제 수상작에 포함된 `BACK2LIFE` 캠페인, `A Sweet Escape` 캠페인 외에도 자회사 아이리스가 스타벅스와 진행한 `What's Your Name?` 캠페인 등 해외 자회사에서 진행한 다수의 캠페인이 수상의 영예를 안았다.

제일기획은 이번 성과에 대해 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 세계적으로 가장 권위가 높은 칸 라이언즈(Cannes Lions)가 개최되지 않은 가운데, 칸 라이언즈에 버금가는 권위를 인정받는 원쇼, D&AD에서 연이어 좋은 수상 성과를 거뒀다는 점에서 의미가 크다고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr