[종합]北 "쓰레기 배신자들 분노" 文 대통령 담뱃재 사진도

노동신문 "1,200만장의 삐라 인쇄"

"응징 보복 시각 바야흐로 다가오고 있다"

[아시아경제 한승곤 기자] 탈북민 단체의 대북 전단(삐라) 살포에 강력 반발한 북한이 대남 전단 1,200만장을 인쇄하고 살포 수단 준비를 마쳤다며 곧 행동에 나서겠다고 밝혔다.

노동당 기관지 노동신문은 22일 1면에 '분노의 격류, 전체 인민의 대적 보복 열기' 제목으로 "중앙의 각급 출판인쇄기관들에서 1,200만장의 각종 삐라를 인쇄했다"며 "22일 현재 3,000여개의 각이한 풍선을 비롯해 남조선 깊은 종심(중심)까지 살포할 수 있는 여러 가지 살포기재·수단이 준비됐다"고 전했다.

이어 "응징 보복의 시각은 바야흐로 다가오고 있다"며 "역대 최대 규모의 대적 삐라 살포 투쟁을 위한 준비가 끝나가고 있다"고 경고했다.

신문은 "삐라와 오물 그것을 수습하는 것이 얼마나 골치 아픈 일이며 기분 더러운 일인가 하는 것을 한번 제대로 당해봐야 버릇이 떨어질 것"이라며 "남조선은 고스란히 당해야 한다"고 지적했다.

북한이 대남 전단 살포 의지를 드러낸 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 20일 북한 조선중앙통신은 이날 오전 '격앙된 대적의지의 분출 대규모적인 대남삐라 살포 투쟁을 위한 준비 본격적으로 추진'이란 제목의 기사에서 "우리의 가장 신성한 최고존엄을 건드리며 전체 조선인민을 참을 수 없게 모독한 쓰레기들과 배신자들에 대한 분노와 보복응징의 열기가 더욱 극렬해지고 있다"며 "우리 인민의 보복 성전은 죄악의 무리를 단죄하는 대남 삐라살포 투쟁으로 넘어갔다"고 전했다.

그러면서 "출판기관들에서는 북남합의에 담은 온 겨레의 희망과 기대를 2년 세월 요사스러운 말치레로 우롱해온 남조선 당국자들에게 무차별적으로 들씌울 대적 삐라들을 찍어내고 있다"고 설명했다.

이어 "지금 각급 대학의 청년 학생들은 해당한 절차에 따라 북남접경지대개방과 진출이 승인되면 대규모의 삐라살포 투쟁을 전개할 만단의 태세를 갖추고 있다"고 덧붙였다.

중앙통신은 이날 인터넷 홈페이지를 통해 이 같은 내용을 전하면서 주민들이 마스크를 낀 채 인쇄·정리하는 현장 사진도 여러 장 공개했다.

특히, 컵을 들고 무엇인가를 마시는 문재인 대통령 얼굴 위에 '다 잡수셨네…북남합의서까지'라는 문구를 합성한 전단 더미 위에 담배꽁초를 던져놓은 사진도 공개했다.

해당 사진은 북한 주민들도 보는 대내 매체인 노동당 기관지 노동신문 2면에도 실렸다. 앞서 북한은 지난 17일 인민군 총참모부 입장문을 통해 남한을 향한 대적(對敵) 군사행동 계획을 공개하면서 '인민들의 대규모 대적 삐라 살포 투쟁'을 예고한 바 있다.

연일 수위를 높이는 북한의 대남 전단 살포 방침에 정부는 전단 살포 계획을 즉각 중단할 것을 촉구했다. 통일부는 20일 배포한 '북한의 대남전단 살포 준비 관련 정부 입장' 자료를 통해 "북한이 금일 보도매체를 통해 대규모 대남 비방 전단 살포 계획을 밝힌 것은 매우 유감이며, 즉각 중단할 것을 요구한다"고 밝혔다.

통일부는 "북한의 이러한 행위는 남북 간 합의에 대한 명백한 위반이며, 남북 사이의 잘못된 관행을 해결하는 것이 아니라 오히려 악화시키는 조치이자, 한반도 평화정착과 남북관계 발전에 아무런 도움이 되지 않는 행위"라고 강조했다.

이어 "우리 정부는 일부 민간단체들의 대북 전단 및 물품 등 살포행위에 강력하게 대응한다는 입장을 천명하고, 정부와 경찰, 접경지역의 지자체가 협력해 일체의 살포 행위가 원천 봉쇄될 수 있도록 철저하게 단속하고 있다"고 밝혔다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr