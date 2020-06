'환매중단' 옵티머스펀드...투자금 대부업체 사채에 넣었다

[아시아경제 박지환 기자] 공공기관 매출채권에 투자한다고 광고해 투자금을 끌어모았던 자산운용사가 실제로는 한 대부업체가 발행한 사모사채를 대거 편입한 것으로 드러났다. 금융당국은 해당 펀드의 환매 중단 사유를 조사하는 것과 함께 자산 편입 내역의 위변조 의혹도 조사할 방침이다.

21일 금융투자업계에 따르면 지난주 펀드 환매 중단사태를 맞은 옵티머스자산운용은 문제가 된 옵티머스크리에이터 펀드의 발행 초기부터 A대부업체가 발행한 사채를 주요 자산으로 담아온 것으로 알려졌다.

작년부터 최근까지 54개가 순차적으로 설정된 이 펀드는 편입 자산의 95% 이상을 공공기관 매출채권으로 삼는다고 소개해 투자자를 모은 전문사모펀드 상품이다. 만기 6개월로 연 3% 안팎의 수익률을 추구하는 상품으로 광고됐다. 은행 이자보다 이자율이 높고, 투자처 또한 안정적으로 인식 돼 투자자들의 많은 관심을 받아 온 것으로 전해진다.

하지만 광고와는 다르게 공공기관 매출채권과는 무관한 A대부업체가 발행한 사모사채 등 사채를 주요 자산으로 편입해온 것으로 파악됐다. 펀드 명세서가 공공기관 매출채권으로 기입된 점을 감안할 때 의도적인 위변조 가능성에 무게가 실린다.

펀드 판매사들 조차 자산 편입 내용 등을 알린 관련 서류를 꼼꼼히 대조했지만 서류가 위변조된 사실을 뒤늦게 알았다는 입장이다. 운용사는 판매사와 진행한 대책회의에서 "딜 소싱과정을 맡은 법무법인이 채권을 위조했다"고 시인한 것으로 전해졌다. 감독당국은 지난 19일 운용사 현장조사를 즉각 진행했다.

업계에서는 옵티머스의 운용의 다른 펀드 상품 구조가 유사한 만큼 만기가 남은 다른 펀드들 역시 환매가 중단될 것으로 예상하고 있다.

금융투자협회에 따르면 지난 4월 말 기준 옵티머스자산운용의 펀드 전체 설정잔액은 5565억원으로 집계됐다. 환매가 중단된 '옵티머스 크리에이터 채권전문투자형사모투자신탁 제25호, 26호'의 환매 연기 금액은 NH투자증권이 217억원, 한국투자증권이 167억원 등이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr