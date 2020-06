트럼프 캠프서 코로나19 확진자 6명 발생

[아시아경제 권재희 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령의 대선 캠프 관계자 6명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

최근 대선 유세를 재개한 트럼프 대통령은 20일(현지시간) 밤 오클라호마주 털사에서 대규모 유세를 할 예정이었다. 확진판정을 받은 캠프 관계자 6명은 이 유세 행사를 준비하던 중이었던 것으로 알려졌다.

AP통신에 따르면 트럼프 캠프 측은 코로나19 안전 조치 차원에서 실시한 검사를 통해 확진자가 나왔으며, 즉각 격리조치를 취했다고 밝혔다.

또 캠프측은 확진 판정을 받은 6명은 물론 이들과 접촉한 사람들도 털사 유세 현장에 참석하지 않을 것이라고 강조했다.

하지만 털사 유세에 따른 코로나19 확산 우려는 더 커질 것으로 전망된다.

미 언론에 따르면 이날 예정된 트럼프 대통령의 털사 유세는 코로나19 사태 이후 최대 규모 집회다.

행사장인 털사의 오클라호마 은행센터는 1만9000명을 수용가능한 규모로, 트럼프 대통령은 이와 별도로 장외에서도 유세할 것으로 알려졌다.

한편 트럼프 캠프 측은 코로나19 확산 우려와 관련해 행사장 입장 전 발열체크와 마스크 배포, 손 세정제 비치 등의 조치를 취할 것이라고 밝혔다.

