외국인, 2주 연속 '팔자'…코스닥은 매수세 지속

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 2주 연속 매도세를 지속했다.

21일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 15일부터까지 19일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 5213억원을 순매도했다. 유가증권시장에서 5389억원을 팔았으나 코스닥시장에서는 176억원을 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 385,000 전일대비 8,000 등락률 +2.12% 거래량 595,542 전일가 377,000 2020.06.19 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성SDI를 1405억원 순매수했다. 뒤이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 512,000 전일대비 21,000 등락률 +4.28% 거래량 738,862 전일가 491,000 2020.06.19 15:30 장마감 close 을 999억원 사들였다. 이밖에 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 291,500 전일대비 4,000 등락률 +1.39% 거래량 1,087,788 전일가 287,500 2020.06.19 15:30 장마감 close (627억원), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 263,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 920,126 전일가 263,500 2020.06.19 15:30 장마감 close (455억원), 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 130,500 전일대비 1,500 등락률 +1.16% 거래량 373,617 전일가 129,000 2020.06.19 15:30 장마감 close (439억원), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 137,400 전일대비 1,000 등락률 +0.73% 거래량 1,206,384 전일가 136,400 2020.06.19 15:30 장마감 close (355억원), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 106,400 전일대비 1,000 등락률 +0.95% 거래량 1,875,265 전일가 105,400 2020.06.19 15:30 장마감 close (326억원), POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 190,500 전일대비 4,000 등락률 +2.14% 거래량 363,079 전일가 186,500 2020.06.19 15:30 장마감 close (265억원), KH바텍 KH바텍 060720 | 코스닥 증권정보 현재가 24,750 전일대비 350 등락률 +1.43% 거래량 1,407,864 전일가 24,400 2020.06.19 15:30 장마감 close (262억원), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 52,900 전일대비 600 등락률 +1.15% 거래량 18,157,985 전일가 52,300 2020.06.19 15:30 장마감 close (196억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 15,500 등락률 -5.02% 거래량 1,451,060 전일가 308,500 2020.06.19 15:30 장마감 close 였다. 외국인은 지난 주 SK를 1084억원 순매도했다. 이어 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 206,000 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 243,216 전일가 205,500 2020.06.19 15:30 장마감 close 을 638억원 팔았다. 이밖에 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 85,400 전일대비 800 등락률 -0.93% 거래량 3,216,102 전일가 86,200 2020.06.19 15:30 장마감 close (587억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 30,800 전일대비 50 등락률 +0.16% 거래량 3,816,952 전일가 30,750 2020.06.19 15:30 장마감 close (577억원), 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 185,500 전일대비 2,500 등락률 -1.33% 거래량 319,737 전일가 188,000 2020.06.19 15:30 장마감 close (575억원), 호텔신라 호텔신라 008770 | 코스피 증권정보 현재가 72,000 전일대비 1,100 등락률 +1.55% 거래량 584,062 전일가 70,900 2020.06.19 15:30 장마감 close (440억원), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 801,000 전일대비 9,000 등락률 -1.11% 거래량 349,718 전일가 810,000 2020.06.19 15:30 장마감 close (429억원), 더존비즈온 더존비즈온 012510 | 코스피 증권정보 현재가 110,000 전일대비 2,000 등락률 -1.79% 거래량 396,524 전일가 112,000 2020.06.19 15:30 장마감 close (428억원), 맥쿼리인프라 맥쿼리인프라 088980 | 코스피 증권정보 현재가 11,750 전일대비 50 등락률 +0.43% 거래량 1,554,834 전일가 11,700 2020.06.19 15:30 장마감 close (370억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 20,300 전일대비 50 등락률 +0.25% 거래량 1,787,615 전일가 20,250 2020.06.19 15:30 장마감 close (320억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

최근 외국인의 매도 규모가 다시 확대되고 있으나 자금 이탈로 보기는 어렵다는 분석이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 확산 우려, 미국 추가 부양책 관련 잡음은 코스피에 부담 요인이며 여기에 재차 불거진 한반도 지정학적 위험도 증시에 영향을 미칠 수 있다"면서 "외환시장 및 국내 부도위험(CDS 스프레드)은 아직 안정적인 상황으로 외국인 순매도가 최근 재차 커졌으나 선물시장 매수 포지션 확대 중임을 고려하면 자금 이탈로 보기 어려운 상황"이라고 분석했다. 노 연구원은 "한반도 지정학적 위험을 북한의 추가 도발 가능성을 배제할 수 없다는 점에서 경계 요인이나 아직 국내 금융시장에 크게 영향을 미치고 있지 않다"면서 "외국인 투자자는 과거 남북 간 마찰보다 북미간 마찰에 민감하게 반응했다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr