[아시아경제 이정윤 기자] 마스크를 쓰지 않고 버스에 탔다가 착용을 요구하는 버스기사에게 폭력을 행사한 50대 남성이 경찰 수사를 받고 있다.

서울 광진경찰서는 폭행 등 혐의로 A씨를 붙잡아 조사하고 있다고 19일 밝혔다.

A씨는 18일 오후 광진구에서 마을버스에 마스크를 쓰지 않은 채 탑승했다 착용을 요구하는 버스기사에게 주먹을 휘두르고 이를 말리려던 승객에게도 폭행을 가한 혐의를 받는다.

경찰 관계자는 "수도권에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 늘어나는 상황에서 마스크를 착용하라는 버스기사를 폭행한 것은 사안이 중대하다고 판단했다"면서 "구속영장을 신청할 예정"이라고 말했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr