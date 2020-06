'올 킬 자외선' 나들이 전 철통 선케어 제품은

[아시아경제 조유진 기자] 예년보다 일찍 찾아온 무더위로 강력한 자외선을 차단할 효과적인 선제품들이 주목받고 있다.

센텔리안24 ‘마데카 더마 쉴드 선 에센스’는 시원하고 수분감 가득한 워터드롭 에센스 타입의 멀티 선케어 제품이다. 번들거림 없이 스킨케어 한 듯 촉촉하고 시원하지만 자외선만큼은 강력하게 차단되는 점이 특징이다.

병풀추출물 61%이 함유돼 피부 진정과 보습을 도우며 센텔라 더마 에센스가 피부에 촉촉한 수분 보호막이 피부를 감싸준다. 센텔라아시아티카 정량추출물(TECA)과 자외선 차단 성분을 함유한 UV 쉴드 캡슐이 터지면서 강력한 자외선 차단막이 형성된다. 워터드롭 수분 베이스의 제형으로 끈적임없이 시원한 사용감으로 마무리된다.

닥터올가의 ‘프리미엄 썬 프로텍션 크림’은 SPF50+ PA+++의 논나노 자외선 차단제로 강력한 자외선 차단은 물론 임상실험을 통해 50시간 수분 보습 지속력을 입증받아 촉촉함을 오랫동안 유지시켜준다. 또한 피부 안전성 테스트를 완료해 민감한 피부도 안심하고 사용할 수 있으며 백탁 없는 부드러운 발림과 자연스러운 톤업기능을 겸비해 메이크업 베이스로도 사용 가능하다.

토니모리가 출시한 ‘유브이 마스터 톤업 선크림’은 자외선 차단과 피부 톤 보정, 트러블 케어까지 가능한 올인원 아이템이다. 피부에 자극이 적으며 안전하게 사용할 수 있는 무기자차로, 자극받은 피부를 진정시키는 데 도움을 주는 칼라민 성분이 함유되어 마스크에 쓸려 예민해진 피부에 사용하기 제격이다.

에이블씨엔씨의 어퓨가 최근 출시한 ‘슈퍼에어핏 마일드 선크림’ 라인은 슈퍼에어핏™기술을 적용해 바르지 않은 듯 가벼운 느낌이 특징이다. 피부 진정에 도움이 된다고 알려진 ‘아시아티코사이드’와 ‘마데카식애씨드’, ‘아시아틱애씨드’ 등이 복합된 ‘슈퍼트리플아시아티카’가 함유됐다. 대한피부과학연구소에서 초미세먼지 흡착 방지 인체적용시험도 완료했다.

셀퓨전씨의 징크 무기자차 선크림 ‘더마 릴리프 썬스크린 100’은 온 가족이 안심하고 사용할 수 있는 선 제품이다. 여린 피부의 진정을 위해 사용되는 ‘징크옥사이드’ 성분을 함유해 눈시림, 백탁 없이 순하고 안전하게 UVA·UVB를 차단, 초민감 피부, 남녀노소 누구나 안심 사용 가능한 것이 특징이다.

여기에 피부 진정에 도움을 주는 다이포탸슘 글리시리제이트 성분과 자연유래 보습 성분 ‘카렌듈라 추출물(플라보노이드)’을 함유해 속당김 없는 촉촉한 보습 선케어가 가능하다.

엠보 블러 파우더 적용 기술로 부드러운 발림성과 피부 밀착감, 끈적임 없는 마무리 감을 자랑한다. 안점막 자극 테스트, 하이포알러제닉 테스트, 자외선에 의한 피부 진정 테스트, 블루라이트 차단 테스트, 피부 안전성 테스트를 모두 완료했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr