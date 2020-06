미샤, ‘개똥쑥 여성 청결제’ 출시

[아시아경제 조유진 기자] 에이블씨엔씨 에이블씨엔씨 078520 | 코스피 증권정보 현재가 9,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 9,020 2020.06.19 08:39 장시작전(20분지연) close 화장품 브랜드 미샤는 ‘개똥쑥 여성 청결제’를 출시했다고 19일 밝혔다.

신제품은 개똥쑥 추출물에 프로바이오틱스를 더한 여성 청결제로, 약산성으로 여성 피부의 pH밸런스를 유지하는 데 도움을 준다. 개똥쑥 추출물을 함유한 젤 제형으로 상쾌하고 촉촉하게 노폐물을 세정한다.

글로벌 의학 연구센터에서 3대균 항균 테스트와 피부 자극 테스트를 완료했다. 테스트 결과 대장균, 황색포도상구균, 칸디다균이 감소하는 등 뛰어난 항균효과가 입증됐다.

신제품에 사용된 개똥쑥 추출물은 강화도에서 매년 9월에 수확한 개똥쑥에서 추출한 것이다. 전통기법으로 제작한 항아리에서 온·냉 두 번의 발효 과정을 거쳐, 저온 고압 추출 방식으로 유효 성분을 추출했다.

에이블씨엔씨 이준성 마케팅 전무는 “개똥쑥 추출물은 피부 진정에 도움을 주는 것으로 잘 알려져 있다”며 “여성 청결제에 대한 고객들의 니즈를 반영한 이번 신제품도 좋은 반응을 얻을 것으로 기대한다”고 말했다.

개똥쑥 여성 청결제의 용량은 210ml, 가격은 2만4000원이다. 회사 측은 신제품 출시를 기념해 본품 1개에 같은 용량의 리필 제품이 포함된 특별 기획세트를 동일한 가격에 판매 중이다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr