[신년사]신유정 에이블씨엔씨 대표 "유례없는 폭발적 성장의 해 만들 것"

신 대표는 이날 전 직원에게 보내는 신년사를 통해 "지난해 단행한 브랜드 포트폴리오 재정비와 과감한 사업 구조 개편은 필연적인 선택이었다"며 "이러한 변화는 올해 실적 도약을 위한 기반이 될 것"이라고 말했다.

신 대표는 올해 전략으로는 핵심 브랜드 경쟁력 가속화와 글로벌 커머스 기반 성장 모델 확장, 실행력을 극대화한 조직 운영을 제시했다.

먼저 브랜드 '미샤'는 BB크림을 주력 카테고리로 스킨케어와 메이크업의 경계를 허무는 하이브리드 뷰티 브랜드로서의 정체성을 강화한다. 고기능성 스킨케어와 메이크업 전반으로 포트폴리오를 확장한다는 계획이다. '어퓨'는 헤어식초를 중심으로 한 헤어케어 라인의 경쟁력을 고도화해 K헤어케어를 대표하는 브랜드로서의 입지를 강화할 계획이다.

글로벌 시장에서는 틱톡샵(TikTok Shop)과 아마존(Amazon)을 중심으로 검증된 성공 모델을 다른 국가와 브랜드로 확산시킨다. 온라인에서 형성된 브랜드 인지도를 바탕으로 전 세계 주요 리테일 채널에서의 입지를 확대해 나간다는 방침이다.

조직 운영 측면에서는 성과 중심의 실행 문화를 정착시킨다. 특히 인공지능(AI)을 업무 전반에 적극 도입해 생산성을 극대화하겠다는 계획이다.

신 대표는 "이제는 변화를 성과와 시장의 평가로 완성해야 할 때"라며 "임직원 모두가 한 단계 더 높은 기준을 적용해 각자의 실행이 하나의 성과로 연결되는 조직을 함께 만들어가자"고 독려했다.





