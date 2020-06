이케아 코리아, 미드솜마르 여름 세일…최대 70%

[아시아경제 문혜원 기자] 이케아 코리아는 스웨덴의 대표적인 여름 축제인 미드솜마르(Midsommar)를 맞아 홈퍼니싱 제품을 최대 70% 할인된 가격으로 제공하는 ‘어서 와요! 여름 세일’을 다음 달 14일까지 진행한다고 18일 밝혔다.

세일은 이날부터 온라인 스토어를 제외한 이케아 코리아 전 매장(광명점, 고양점, 기흥점, 동부산점)에서 열린다.

공간 활용도와 실용성이 뛰어난 산드비카(SANDVIKA) 보조 침대와 크비크네(KVIKNE) 미닫이 옷장, 브루살리(BRUSALI) 코너책상 등의 스토어 공통 할인 품목 13개 외에, 각 매장 별로 200여개 이상의 다양한 홈퍼니싱 제품들이 포함된다. 여름 시즌 활용도가 높은 야외용 가구, 여름 휴양지 느낌을 연출 할 수 있는 라탄 소재의 소품과 침구, 홈데코, 어린이 가구 등의 다양한 홈퍼니싱 솔루션도 최대 70% 할인된다.

할인 대상 품목은 스토어 별로 상이하며, 자세한 내용은 이케아 코리아 웹사이트와 웹사이트 내 매장 안내 페이지에서 확인할 수 있다.

타릭 오마카타르 이케아 코리아 셀링 매니저는 “이케아는 집에서의 생활에 대한 리더로서 최근 집이라는 공간과 기능에 대한 관심이 증가함에 따라 집을 더 즐겁고 행복한 공간으로 꾸미기 위한 홈퍼니싱 솔루션과 아이디어를 제공하기 위해 노력하고 있다”며 “이번 세일을 통해 더 많은 사람들이 쾌적한 여름을 보내기 위한 다양한 제품을 더 낮은 가격으로 만날 수 있기를 바란다”고 말했다.

