[명품컬렉션] 오디세이 트리플 트랙 "퍼팅이 쉬워져요"

"얼라인먼트가 저절로."

캘러웨이골프 오디세이 트리플 트랙(Triple Track) 퍼터(사진)는 3개의 선부터 시선을 끈다. 퍼팅 정확도를 향상시키는 동력이다. 배열 시력(Vernier Hyper Acuityㆍ두 개 이상 물체가 평면상에서 일렬로 서 있는지 판별하는 능력)을 강화해 정렬의 일관성을 높였다. "핸디캡 1~21까지 아마추어골퍼 43명을 대상으로 실험한 결과 무려 88%가 더 많은 퍼팅을 넣었다"는 분석이 나왔다.

향상된 템포와 보다 일관된 스트로크를 위해 그라파이트와 스틸을 결합한 스트로크 랩(Stroke Lab) 샤프트를 장착했다. 기존 모델 대비 40g을 줄였고, 여유 무게는 헤드와 그립에 다시 나눴다. 스트로크 과정이 편안한 이유다. 마이크로힌지 스타 인서트는 빠른 공 구름을 생성하고, 견고한 타구감과 개선된 타구음을 만든다. 트리플 트랙 기술이 적용된 공을 함께 사용하면 효과가 배가된다.

7가지 헤드 모델을 출시했다. 헤드 타입 별로 준비한 웨이트 키트를 선택하면 각각의 취향에 맞게 무게를 조정할 수 있다. 웨이트 키트는 별도 판매다. '텐' 모델을 구매하면 퍼터 커버 홀더 겸용 디보트 툴을 선착순으로 증정한다. 캘러웨이 측은 "트리플 트랙은 시장에서 이미 검증된 기술"이라며 "완벽한 정렬로 자연스럽게 퍼팅 성공률이 높아진다"고 기대치를 부풀렸다.