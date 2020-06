[아시아경제 구은모 기자] 교보증권 교보증권 030610 | 코스피 증권정보 현재가 7,080 전일대비 270 등락률 +3.96% 거래량 119,664 전일가 6,810 2020.06.16 15:30 장마감 close 은 운영자금 조달을 위해 2000억원 규모의 제3자 배정 방식의 유상증자를 결정했다고 16일 공시했다. 이번 유상증자로 발행되는 신주는 보통주 2865만3296주다. 제3자배정 대상자는 최대주주인 교보생명보험으로 회사 측은 “회사 경영상 목적 달성 및 배정대상자의 납입능력 등을 고려하여 이사회 결의를 통해 최종 선정했다”고 밝혔다.

