윤호중 법사위원장 등 6개 상임위원장 선출…野 "18개 다 가져가라" 반발

기획재정위원장에 윤후덕, 외교통일위원장에 송영길 의원 선출

여당 단독 선출에 야당 '본회의 불참' 강력 반발

[아시아경제 김지희 기자] 21대 국회 전반기 법제사법위원장에 4선 윤호중 더불어민주당 의원이 15일 선출됐다. 기획재정위원장에는 3선 윤후덕 의원, 외교통일위원장에는 5선 송영길 의원이 각각 선출됐다.

이날 오후 6시께 열린 국회 본회의에서는 전체 18개 상임위원회 중 6개 상임위원회 위원장 선출을 위한 표결 절차가 진행됐다. 표결 대상은 법제사법위, 기획재정위, 산업통상자원중소벤처기업위, 외교통일위, 국방위, 보건복지위 등 민주당 몫 상임위원장이었다. 국방위원장에 민홍철 의원, 산업통상자원중소벤처기업위원장에 이학영 의원, 보건복지위원장에 한정애 의원이 당선됐다.

이날 본회의는 통합당 소속 의원들이 불참한 가운데 진행됐다. 제1야당의 불참 속에 상임위원장을 선출한 건 1967년 이후 53년 만이다. 상임위원장을 선출하려면 상임위원 전체 명단이 있어야 하는 만큼 통합당이 제출하지 않은 6개 상임위원 명단은 박병석 의장이 강제 배정했다.

박병석 의장은 이날 안건 상정에 앞서 "여야가 합의하지 못한 상태에서 일부 상임위부터 구성하게 된 점은 매우 유감스럽다"면서도 "일주일 동안 본회의를 두 차례나 연기하며 협상을 촉구했고 스스로 깊은 고뇌의 시간을 가졌으나, 국민과 국익을 위한 길이라면 감당해야 한다는 결론을 내렸다"고 설명했다.

통합당 소속 의원들 가운데 유일하게 본회의에 참석한 주호영 원내대표는 표결 전 의사진행발언을 통해 "1948년 제헌 국회 이래 국회에서 상대 당 상임위원들을 동의 없이 강제 배정한 것은 헌정사에서 처음"이라며 "18개 상임위원장을 다 내놓겠다"고 강력 반발했다.

원구성 협상의 최대 이슈였던 법사위원장을 여당이 단독 선출함에 따라 향후 극심한 여야 대립이 이어질 수 있다는 우려가 높아지고 있다. 이미 주 원내대표가 법사위원장 사수 실패에 대한 책임을 지고 이종배 정책위의장과 동반 사의를 표명했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr