부산 스쿨존서 사고난 승용차, 모녀 덮쳐…딸 중태

[아시아경제 강주희 인턴기자] 부산의 한 어린이보호구역(스쿨존) 내 보행로를 걷던 모녀가 승용차에 치이는 사고가 발생했다.

15일 해운대경찰서에 따르면, 오후 3시32분께 부산 해운대구 한 초등학교 앞 스쿨존 보행로에서 한 승용차가 모녀를 덮치는 사고가 발생했다.

이날 한 SUV 차량이 중앙선을 넘어서 좌회전을 하던 중 직진하던 승용차와 충돌했다.

뒤이어 승용차가 갑자기 속력을 내면서 초등학교 정문 앞 보행로를 걷던 유치원생 A(6)양과 A양의 30대 어머니를 친 뒤 학교 담장을 들이받고 3~4m 아래 화단으로 추락하면서 전복됐다.

이 사고로 모녀는 크게 다쳐 인근 병원으로 이송됐으며, A양은 중태에 빠진 것으로 전해졌다.

승용차 운전자인 60대 운전자도 부상을 입은 것으로 확인됐다.

사고 지점은 초등학교 정문에서 10m 떨어진 어린이 보호구역이었던 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 "음주운전은 아니었으나 정확한 경위를 조사하고 있다"고 전했다.

