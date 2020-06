스톡홀름국제평화연구소 "北 핵탄두 30~40개 추정"

지난해 보다 10여개 늘어난 것으로 추정

핵무기 수는 감소했으나, 핵보유국 핵무기 현대화 지적

[아시아경제 임철영 기자] 북한이 보유한 핵탄두를 30~40개로 추정하는 주장이 나왔다.

15일(현지시간) 스웨덴 싱크탱크 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)는 세계 군비, 군축 상황을 평가한 2020년 연감을 통해 북한의 올해 1월 기준 핵탄두 수가 지난해 보다 10여개 늘어난 30~40개라고 추정했다.

다만 세계 핵탄두 총계에는 해당 수치를 포함하지 않았다. 북한이 핵 관련 정보를 제공하지 않고 있어 수치가 매우 불확실하다는 판단에서다.

연구소는 아울러 북한이 핵실험을 포함해 대츅간탄도미사일 발사 유예 조치를 지ㅣ고 있지만 새로운 시스템을 비롯해 단거리 탄도미사일(SRBM) 비행 시험을 하고 있다고 분석했다.

전 세계 핵무기 숫자는 다소 감소한 것으로 평가했다. SIPRI는 미국, 러시아, 영국, 중국, 북한 등 9개국을 핵보유국으로 분류하고 지난 1월 기준으로 핵무기 수를 1만3400여개로 추정했다. 지난해 1만3865개에서 다소 줄어든 수치다. 그러면서 핵무기 수는 감소하고 있으나 모든 핵보유국이 핵무기를 현대화하고 있다고 지적했다.

