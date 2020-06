Mnet 측 "아이랜드 낙상사고 은폐 의혹 사실무근…보안서약서는 스포 방지용"

[아시아경제 강주희 인턴기자] Mnet 예능 '아이랜드' 측이 프로그램 참가자·스태프의 낙상사고를 숨기려고 했다는 의혹과 관련해 입장을 밝혔다.

Mnet '아이랜드' 측은 15일 다수의 매체에 "촬영장에서 낙상사고가 난 건 사실이지만 이를 숨기려고 했다는 의혹은 사실이 아니다. 사고 이후 안전 조치 강화에 집중했다"라고 해명했다.

이어 "당초 24인이 참가하기로 기획됐으나 낙상 사고를 당한 참가자는 프로그램에 임하기 어렵게 돼 23인으로 시작한 상황이다"라면서 "다치신 분들도 당연히 회사 차원에서 치료비를 지원하고 있고, 특히 부상당한 출연자에 대해선 소속사와 협의해 지원책을 논의 중"이라고 덧붙였다.

보안서약서 작성으로 사고를 은폐하려고 했다는 의혹에 대해서는 "프로그램 내용의 스포일러를 방지하기 위해 리얼리티 프로그램에서 통상적으로 작성하는 보안서약서였다. 사고를 쉬쉬하기 위해 작성한 것이 아니었다"라고 일축했다.

그러면서 '아이랜드' 측은 "부상 사고 재발 방지를 위해 안전장치를 보강하고, 안전요원을 추가 배치하는 등의 조치를 강화했다"고 덧붙였다.

앞서 이날 한 매체는 '아이랜드' 촬영 중 스태프와 출연자가 낙상 사고를 당했으며, 출연자는 팔에 골절상을 입었다고 보도했다.

한편, '아이랜드'는 CJ ENM과 빅히트엔터테인먼트가 합작한 보이 그룹 서바이벌 프로그램이다. 아이랜드는 오는 26일 오후 11시 첫방송된다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr