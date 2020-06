카페24·GS리테일, 온라인 뷰티브랜드 성장 돕는다

[아시아경제 차민영 기자] 카페24 카페24 042000 | 코스닥 증권정보 현재가 56,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 56,700 2020.06.15 08:45 장시작전(20분지연) close 와 GS리테일 GS리테일 007070 | 코스피 증권정보 현재가 38,950 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 38,950 2020.06.15 08:45 장시작전(20분지연) close 의 헬스앤뷰티(H&B)스토어 '랄라블라'가 손잡고 온라인 뷰티 브랜드 성장을 지원한다.

전자상거래 플랫폼 카페24는 GS리테일의 '랄라블라'와 '온라인 뷰티 브랜드 지원 및 활성화' 관련 업무협약(MOU)을 체결했다고 15일 밝혔다.

랄라블라는 전국 오프라인 매장이 140여개를 보유하고 있으며 온라인 쇼핑몰도 함께 운영 중인 H&B스토어다.

양사는 협약을 통해 카페24 플랫폼으로 구축한 뷰티 브랜드의 ▲랄라블라 온라인몰 및 전국 오프라인 매장 입점 ▲ GS리테일의 소셜네트워크(SNS)를 활용한 홍보마케팅 ▲신제품 출시 기획전 및 이벤트·프로모션 등을 지원키로 했다. 또 카페24는 다양한 온라인 뷰티 브랜드들이 랄라블라 온·오프라인 판매경로에 입점할 수 있도록 적극 협력할 계획이다.

이재석 카페24 대표는 "판매 상품 특성에 알맞은 다양한 판매경로 확대는 온라인 쇼핑몰의 성장에 중요한 요소"이라며 "앞으로도 온라인 사업자들의 성장을 돕기 위한 서비스 지원을 계속할 것"이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr