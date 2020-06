LG생활건강, 코로나 피해 가맹점 월세 2차지원

지난 3월에 이어 두 번째…네이처컬렉션·더페이스샵 가맹점 대상

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,325,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,360,000 2020.06.15 07:46 장시작전(20분지연) close (대표 차석용)은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 장기화되며 화장품 가맹점주들의 어려움이 지속됨에 따라 7월 가맹점 월세의 50%를 한 차례 더 지원하기로 결정했다. 지난 3월에 이은 두 번째 지원이다.

LG생활건강에서 운영중인 화장품 가맹점은 네이처컬렉션과 더페이스샵 약 500여개 매장으로, 코로나19 상황이 장기간 계속되며 매출의 위축을 겪어오고 있다.

차석용 부회장은 “코로나19가 예상외로 장기화되는 가운데 화장품 판매 비수기인 여름철에 접어들면서 더욱 시름이 깊어질 가맹점주들의 부담을 덜기 위해 3월에 이어 월세를 지원하게 됐다”며 “힘든 시기에 용기를 잃지 않고 위기를 함께 극복했으면 한다”고 말했다.

한편, 지난 3월 LG생활건강은 방문판매화장품대리점과 생활용품대리점, 음료대리점 등의 직원 인건비 약 8억원을 지원한 바 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr