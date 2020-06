[클릭 e종목]"코로나19로 인한 언택트 수혜주, 5G 장비주에 관심↑"

[아시아경제 오주연 기자] 하나금융투자는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 전세계 각국이 트래픽 증가로 인한 주파수 사용량이 증가했다면서, 하반기 5G 네트워크 장비주에 관심을 둘 때라고 강조했다.

15일 하나금융투자에 따르면 지난 4월 국내 게임 트래픽은 전년대비 94% 증가했고, 1~4월 스마트폰 방송 시청 시간은 전년대비 23% 늘었다. 코로나19로 인한 비대면(언택트) 문화 확산의 최대 수혜주는 당연히 5G 장비주가 될 것이라는 분석이 나온다.

김홍식 연구원은 "하반기 실적으로 시각을 이동하면 탄력적인 주가 상승이 예상된다"고 내다봤다.

김 연구원은 "서울시 스마트 서울 네트워크(S-Net) 구축 사업의 일환으로 최신 와이파이6 도입과 정부의 5G 망품질 테스트 등이 예정돼있다"면서 7월 이후 통신 3사의 네트워크 투자가 크게 증가할 것이라고 전망했다.

김 연구원은 "네트워크 장비는 6월에 국내, 중국에 이어 7월 일본 수출도 본격화될 수 있다"며 "미국과 인도 수출도 하반기에 이뤄질 전망이라 적극 매수로 전환할 것을 추천한다"고 강조했다. 그러면서 네트워크 장비주 중 이번주 매수 추천주로는 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 60,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 61,500 2020.06.15 07:46 장시작전(20분지연) close 와 다산네트웍스 다산네트웍스 039560 | 코스닥 증권정보 현재가 7,840 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 8,110 2020.06.15 07:46 장시작전(20분지연) close 를 내세웠다.

통신주에 대해서는 종목보다는 업종 비중확대에 치중할 것을 권고했다. SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 208,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 215,000 2020.06.15 07:46 장시작전(20분지연) close 은 본격 이익 성장은 3분기부터 시현되겠지만 배당수익률과 가격메리트에 근거간 매수 전략이, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 23,800 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 24,350 2020.06.15 07:46 장시작전(20분지연) close 는 신임 최고경영자(CEO) 경영 철학과 실적 회복 등에 힘입은 매수가 유효하다고 판단했다. LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,750 2020.06.15 07:46 장시작전(20분지연) close 는 상반기 실적이 양호해 올해 실적 전망도 낙관적이라며 업황 개선에 대한 기대감으로 탄력적인 주가 반등이 예상된다고 봤다.

