몸짱 변신한 마흔파이브…체중 감량은 기본, 식스펙까지

체중 감량에 성공한 마흔파이브의 바디 프로필 촬영 현장이 공개됐다.

14일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 체중 감량 후 바디프로필 촬영에 나선 마흔파이브 허경환과 박성광, 김원효, 김지호, 박영진의 모습이 그려졌다

마흔파이브는 바디프로필 촬영을 위해 양치승 관장에게 운동을 배워왔다. 3개월 전과는 달리 허경환은 6.5㎏, 박성광은 7㎏, 박영진은 14㎏, 김원효는 17㎏ 감량에 성공했다. 또한 김지호는 114㎏에서 79㎏으로 무려 35㎏ 감량에 성공했다.

마흔파이브의 바디프로필 촬영 날 양치승 관장과 김동은 원장이 현장을 방문했다. 김동은 원장은 촬영 당일까지 마흔파이브의 몸매를 완성하기 위해 끝까지 노력했다. 이들의 바디프로필 촬영은 오중석 사진작가가 맡았다.

오중석 작가는 포토샵이 많이 들어간 사진을 좋아하지 않는다면서 마흔파이브 본연의 모습을 카메라에 담고 싶어했다.

이에 마흔파이브는 "개그맨의 모습을 빼고 찍었으면 좋겠다"고 진지한 태도를 드러냈다. 박영진 역시 "오늘은 절대 입을 벌리지 말자"고 했다.

마흔파이브는 "다섯 명이 오랜만에 함께 하니까 재미있었다"면서 "언제 살면서 이렇게 고생한 것을 남기겠냐"고 소감을 전했다.

