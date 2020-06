경기 초중고생 80% "온라인 수업, 효과 느껴"

[아시아경제 유현석 기자] 경기도 초·중·고교생의 10명 중 8명은 온라인 수업을 통한 학습효과가 있는 것으로 나타났다. 다만 이런 만족도가 학년별로 차이를 보이고 있으며 고학년일수록 온라인 수업을 의미 있는 활동으로 평가하지 않는 것으로 조사됐다.

경기도교육연구원은 지난 4월17∼20일 도내 초·중·고교생 28만6550명과 교원 3만571명을 대상으로 '온라인 학습 및 개학에 대한 설문조사'를 실시했다.

조사 결과, 학생 응답자의 86%는 '개학 후 제공된 온라인 학습을 집중해서 들었다'고 답했다.

이와 함께 응답자의 80.8%는 '새로운 것을 아는 데 도움이 되었다'고 평가했으며 88.6%는 온라인 수업을 하면서 '선생님과 학교가 학생들을 위해 노력한다고 생각하게 됐다'고 밝혔다.

다만 온라인 수업에 대한 만족도는 학년별로 차이를 보였다.

'온라인 학습을 집중해서 들었다'는 응답 비율은 중학교 1학년이 90.4%로 가장 높았다. 고 2∼3학년은 79.1%였다.

이와 함께 '새로운 것을 아는 데 도움이 됐다'는 응답 비율도 중 1이 85.4%로 가장 높았으며 고 2∼3이 74.4%로 가장 낮았다.

학생들은 온라인 학급방 개설로 '담임과 소통에 도움이 됐다(88.6%)'고 했다. 하지만 '친구와의 소통에 도움이 됐다(54.7%)'고 답한 비율은 상대적으로 낮았다.

한편, 도내 교사들이 진행하는 온라인 수업 형태는 '외부자료나 영상을 연결한 수업(47.2%)'이 가장 많았다. 이어 '교사 녹음 또는 녹화 수업(40.5%)', '실시간 수업(7.1%)', '학생 과제나 프로젝트 부여(3.7%)' 순이었다.

학교급별 수업 유형은 초등학교의 경우 외부 자료나 영상을 연결한 수업(72.7%)이, 중학교와 일반고는 '교사 녹음 또는 녹화 수업'이 49%와 50.3%로 가장 많았다.

교사들은 '앞으로 온라인 수업을 계속해야 하는 상황이 된다면 주로 어떤 수업을 하겠느냐'는 질문에 52.6%가 '녹음 또는 녹화 수업을 하겠다'고 답했다. '실시간 수업을 하겠다'는 응답은 10%에 그쳤다.

경기도교육연구원은 "이러한 설문조사 결과는 교원과 학생들이 매우 빠른 속도로 온라인 학습 체제에 적응하고 있고, 소기의 학습효과를 거두고 있음을 시사한다"며 "지금의 경험을 바탕으로 일상화된 재난에 대비해야 한다"고 제언했다.

