롯데백화점, 방구석 건강생활 꿀팁 라이브 공개

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데백화점이 인기인플루언서와 함께 집안에서 건강한 생활을 위한 팁을 롯데백화점 쇼핑애플리케이션(앱)의 모바일 라이브 쇼핑 채널 '100라이브(LIVE)'를 통해 공개한다.

이곳에서는 단순히 쇼핑만을 하는 것이 아닌 소셜네트워그서비스(SNS) 인플루언서가 직접 참여해 건강한 생활 노하우를 전수한다. 구매는 방송 중에도 가능하다. 인플루언서로는 개그우먼 홍윤화, 필라테스 여신 콩필라테스, 올블랑TV, 정호영 쉐프, 스트레칭 전문가 강하나, 스타일 가이드 최겨울 등이 참여한다. 막방 기념 콘서트 가수로는 V.O.S가 참여한다.

16일 오후 2시에는 콩필라테스와 함께하는 여름 핫바디 속성 운동레슨을 진행한다. 방송 중 실시간으로 뮬라웨어 에어 라이트 팬츠 24.5를 1+1에, 프런투라인의 릴리즈라이트 9부를 특가로 판매한다. 뮬라웨어, 프런투라인은 에슬레저 대표 브랜드다.

17일에는 개그우먼 홍윤화와 함께하는 실시간건강 토크와 건강을 위해서 꼭 필요한 비타민을 소개한다. 대표 상품으로는 현대인의 눈 건강을 위한 루테인트윈세트, 키즈 멀티 트윈세트를 판매한다.

이 외에도 올블랑TV의 몸짱 트레이너, 대한 체육회 캐릭터 달리와 함께하는 스포츠 7330캠페인을 소개한다. 이날 방송에서는 아웃도어 브랜드 노스페이스의 신상품인 마이너스 테크 반팔 라운드티를 선보인다. 이 제품은 냉감 기능성 소재로 여름철 간단한 실내 운동을 할 때 착용하면 좋다.

또한 정호영 쉐프와 친환경 식품 올가홀푸드는 협업해 여름철 입맛을 잃은 사람들을 위해 쿠킹방송을 통해 요리팁을 전수한다. 방송 중 대표상품 돈까스,수산물,스낵류를할인 판매한다.

23일 오후 2시 30분에는 '강하나 스트레칭'으로 유명한 레전드 하체 스트레칭 전문가 강하나가 스트레칭 자세와 요령을 전수한다. 하체 스트레칭을 통해서 건강한 몸매를 유지할 수 있는 팁을 공유할 계획이다. 방송중 에어코튼 레깅스를 1만원에 판매한다. 25일 저녁에는 집안에서 즐길 수 있는 V.O.S 콘서트가 진행된다.

방송 종료 후에는 엘롯데 건강생활 백서 기획전에서 해당상품 및 건강관련 상품 구매가 가능하다. 전시상품을 5만원, 10만원 이상 구매시 최대 10% 엘포인트를 적립가능하다. 또한 라이브 방송을 보고 댓글을 달아주신 고객중에서 추첨을 통해 최대 1만 포인트 또는 깜짝 선물을 증정할 예정이다.

