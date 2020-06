삼성, 코로나 극복 위해 2.6兆 조기 집행했다

'지속가능경영보고서 2020' 공개

코로나19 대응활동 이례적 소개

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자가 12일 올 상반기 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 활동과 경영 성과 등을 담은 '지속가능경영보고서 2020'을 공개했다. 삼성 지속가능경영보고서는 통상 전년도 성과 중심으로 구성되지만 이번에는 이례적으로 코로나19란 위기상황을 반영해 이와 관련된 올 상반기 경영활동을 서두에 소개했다.

보고서에 따르면 삼성전자는 지난 4월 코로나19의 급격한 확산 방지를 위한 대토론회를 사내 집단지성 플랫폼인 '모자이크'를 활용해 개최했다. 2주간 진행한 대토론회에는 '모자이크' 런칭 6년만에 최대 규모인 10만7000여명의 전 세계 임직원이 참여했다. 임직원들이 제시한 위기 극복 아이디어도 1620여건에 달했다. 삼성전자는 토론회를 통해 선별된 이 아이디어들을 향후 제품과 서비스로 구현해 사회구성원과 함께 나눌 방침이다.

이와함께 삼성전자는 계열사들과 함께 안전한 공급망 유지를 위한 자금으로 2조6000억원을 조기 집행한 것으로 나타났다. 또 코로나19의 심각한 영향을 받은 각국 정부와 의료 및 교육기관 등에 지난달 말 기준으로 3900만달러(약 472억원)를 기부하기도 했다.

보고서에는 국내 코로나19 확진자 급증에 따른 삼성전자의 전방위 지원 내용도 담겼다. 회사는 지난 3월 의료진과 의료시설 부족을 겪고 있던 대구 경북 지역에 무증상ㆍ경증환자 생활치료센터로 활용할 수 있도록 영덕연수원을 제공했다.

국내 방역용 마스크 생산량 확대에도 앞장서 피해 확산 방지에 크게 기여했다. 국내 마스크 품귀 현상이 발생할 당시 삼성전자는 사내 전문가를 관련 제조기업에 급파해 단기간에 생산량을 최대한 확대할 수 있도록 제조공정과 기술 노하우를 전수했다. 특히 삼성전자의 글로벌 네트워크를 활용해 마스크의 핵심 원재료 수급을 지원하고 직접 금형을 제작해 제공하기도 했다.

보고서는 사업 부문별 지속가능경영 성과도 공개했다. 소비자가전(CE) 부문은 바이오소재를 활용한 업사이클 디자인의 TV 포장박스, ITㆍ모바일(IM) 부문은 고효율ㆍ저부하 충전기를 제품에 적용한 사례를 선보였다. 디바이스솔루션(DS) 부문은 반도체 업계 최초로 5세대 V낸드의 친환경 우수성을 인정받은 쾌거를 소개하기도 했다.

환경과 사회, 지배구조 분야에서 지속가능한 핵심 주제를 선정하고 그에 따른 성과도 공개했다. 삼성전자는 미국ㆍ중국ㆍ유럽 지역에서 재생에너지 사용 92%를 달성했다고 밝혔다. 이같은 노력으로 미국 환경보호청으로부터 '2019 그린파워 리더십 우수상'을 수상하기도 했다.

덴마크 프리미엄 텍스타일 브랜드 '크바드라트'와 함께 폐플라스틱을 재활용한 갤럭시 S20+ 케이스를 출시 및 비스포크 냉장고와 모듈형 무풍큐브 등 모듈러 디자인을 확대 적용했다.

삼성전자는 국제이주기구(IOM)와 함께 노동인권 교육을 진행하기도 했다. 사회 분야에서는 개인정보보호 3대 원칙을 공개했고 지배구조 개선을 위해 최초로 사외이사를 이사회 의장으로 선임해 준법감시 조직을 강화했다.

삼성전자는 올해 지속가능경영 전반의 활동을 ▲환경친화적 사업장 ▲제품책임주의 ▲사회적 기여 ▲착한 기술 ▲임직원을 위한 투자 ▲지속가능한 공급망 등 6개 분야로 나눠 구체적으로 소개했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr