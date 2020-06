코모도, 가구업체와 손잡고 이색 화보 공개

[아시아경제 조유진 기자] 신세계톰보이가 운영하는 남성복 브랜드 코모도가 신제품 ‘365日 라인’을 출시하며 가구업체 ‘카레클린트’와 손잡고 화보 촬영을 진행했다고 12일 밝혔다.

카레클린트는 30대 남성 대표 세 명이 운영하는 프리미엄 가구 브랜드로 좋은 재료를 사용해 튼튼하고 아름다운 원목가구를 만들며 큰 인기를 얻고 있다.

코모도는 최근 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 집에서 주로 여가시간을 보내는 홈 루덴스족(집을 뜻하는 홈과 유희를 뜻하는 루덴스를 합친 신조어)이 늘며 인테리어에 대한 관심이 높아지고 있는 현상에 주목해 옷과 가구가 어우러진 화보를 기획했다.

코모도는 현 시대를 멋지게 살아가는 일반인 남성의 모습을 보여주기 위해 화보 모델로 카레클린트의 대표들을 발탁했다.

카레클린트 청담동 쇼룸에서 촬영된 이번 화보에서는 업무, 미팅, 휴식으로 이어지는 일상 속 남성들의 옷차림과 그에 걸맞는 공간 속 가구들을 만나볼 수 있다.

카레클린트의 젊은 대표 3인이 직접 코모도 365日 라인의 여름 셔츠, 니트 제품을 입고 각 제품에 가장 잘 어울리는 가구를 배경으로 자연스러운 매력들을 보여줬다.

365日 라인은 기본에 충실하면서 편안한 데일리웨어로 구성됐다. 옐로우, 베이지, 그레이 등 고급스러운 색상과 소재 특유의 구김이 멋스러운 ‘린넨 아노락 셔츠’부터 군더더기 없이 깔끔한 디자인에 자외선 차단 기능까지 갖춘 ‘피케 니트’, 반팔 티셔츠 위에 아우터로 활용 가능한 ‘린넨 아우터 셔츠’까지 다양한 제품들을 볼 수 있다.

화보 속 배경은 다양한 가구를 활용해 실제 집 안, 사무실, 미팅 공간처럼 구현해 자연스럽게 일상 속 인테리어를 참고할 수 있게 했다.

코모도와 카레클린트는 이번 협업을 기념해 오는 14일까지 특별한 구매 혜택을 제공한다.

행사 기간 동안 신세계인터내셔날 공식 온라인몰 에스아이빌리지 내 기획전 페이지에서 카레클린트 5만원 할인쿠폰을 다운 받으면 100만원 이상 가구 구매 시 적용 가능하다. 또한 전국 코모도 매장 및 S.I.VILLAGE에서 코모도 제품 구입 시 10%를 할인해 준다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr