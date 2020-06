美 "싱가포르 북미 정상회담 합의 실현 유연한 접근"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 국무부가 6ㆍ12 싱가포르 북미 정상회담 2주년을 앞두고 싱가포르의 약속 실현을 위한 '유연한 접근법'을 강조했다.

미 국무부 대변인은 11일(현지시간) 6ㆍ12 북미정상회담 2주년을 맞아 "미국은 북한 사람들이 보다 더 밝은 미래를실현할 수 있도록 북한과 의미 있는 협상에 관여하는 데 대해 전념하고 있으며 그러한 제안은 여전히 테이블 위에 있다"고 밝혔다.

그러면서 "우리는 싱가포르 정상회담의 모든 약속들에 대한 균형 잡힌 합의에 도달하기 위해 유연한 접근법을 취할 의향이 있다"고 강조했다.

국무부 대변인은 북미와 남북 대화가 교착상태인 현 상황에 대해 "미국은 언제나 남북관계 진전을 지지해왔다. 우리는 북한의 최근 행보에 실망했다"며 "우리는 북한이 외교와 협력으로 돌아오기를 촉구한다. 우리는 북한과 관여하는 노력에 있어 우리의 동맹인 한국과 긴밀한 협력을 계속하고 있다"고 밝혔다.

이는 북한이 남북 연락 채널을 끊으며 강경 행보에 나선 데 대해 국무부가 지난 9일 밝힌 입장과 같다. 북한을 자극하는 언급은 삼가면서 대화에 복귀하라는 요구를 한 셈이다. 아울러 미 대선을 앞두고 예상되는 북한의 도발에 대한 사전 경고일 수도 있다.

한편 국무부는 "끔찍한 일을 당하지 않으려거든 입을 다물고 제 집안 정돈부터 해라"는 권정근 북한 외무성 미국담당 국장의 주장에 대해서는 특별한 언급을 하지 않았다.

