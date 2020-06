6월 11일 코스닥, 1.56p 내린 757.06 마감(0.21%↓)

2020년 06월 11일 코스닥 지수는 1.56p (0.21%) 하락한 757.06로 마감했습니다.

금일 코스닥 주요 상승 종목은 프로텍 프로텍 053610 | 코스닥 증권정보 현재가 18,450 전일대비 4,250 등락률 +29.93% 거래량 1,157,684 전일가 14,200 2020.06.11 15:30 장중 close , 에스퓨얼셀 에스퓨얼셀 288620 | 코스닥 증권정보 현재가 28,250 전일대비 6,500 등락률 +29.89% 거래량 1,625,449 전일가 21,750 2020.06.11 15:30 장중 close , 와이엠티 와이엠티 251370 | 코스닥 증권정보 현재가 36,750 전일대비 8,450 등락률 +29.86% 거래량 2,917,954 전일가 28,300 2020.06.11 15:30 장중 close 이며, 코스닥 주요 하락 종목은 지엘팜텍 지엘팜텍 204840 | 코스닥 증권정보 현재가 1,175 전일대비 195 등락률 -14.23% 거래량 9,204,928 전일가 1,370 2020.06.11 15:30 장중 close , 크루셜텍 크루셜텍 114120 | 코스닥 증권정보 현재가 356 전일대비 43 등락률 -10.78% 거래량 3,952,730 전일가 399 2020.06.11 15:30 장중 close , 로지시스 로지시스 067730 | 코스닥 증권정보 현재가 4,050 전일대비 450 등락률 -10.00% 거래량 1,493,539 전일가 4,500 2020.06.11 15:30 장중 close 입니다.

아경봇 기자 r2@asiae.co.kr