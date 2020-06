[아시아경제 조성필 기자] 크루셜텍 크루셜텍 114120 | 코스닥 증권정보 현재가 399 전일대비 4 등락률 -0.99% 거래량 982,371 전일가 403 2020.06.10 15:30 장마감 close 은 주주우선공모증자 방식으로 172억원 규모의 유상증자를 추진한다고 10일 공시했다.

1000만주를 신주 발행한다. 신주 1주당 액면가액은 1000원이다.

청약일은 구주주가 다음달 23일부터 이틀간, 일반공모는 같은달 28일부터 29일까지다.

신주 납입일은 내달 31일이며, 신주 상장 예정일은 8월14일이다.

크루셜텍 측은 "운영자금 마련 목적"이라고 설명했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr