정부, 역학조사·격리자관리 경험 공유 웹세미나 개최

[아시아경제 최대열 기자] 정부는 10일 오후 3시 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)과 관련한 방역정책을 해외 각국과 공유하기 위한 제5차 웹세미나를 개최한다. 이번 세미나에서는 보건복지부 주관으로 지역사회에서 접촉자 추적 등 역학조사 경험을 비롯해 과학기술ㆍ정보통신기술을 활용한 코로나19 대응(과학기술정보통신부), 자가격리자 관리(행정안전부), 경찰 방역협력(경찰청) 등에 대해 발표가 예정됐다.

앞서 1~3차 세미나에서는 복지부 주관으로 방역정책 전반에 대해 알렸고 4차 세미나에서는 출입국ㆍ검역 등 각 부처가 맡은 주제별로 진행됐다. 국제 방역협력 총괄TF 주관으로 지난달부터 진행중인 웹세미나는 정부부처 12곳, 한국보건산업진흥원 등 유관기관 6곳이 참여하고 있다.

영어와 러시아어, 프랑스어 동시 통역이 제공되며 웹사이트(www.medicalkoreawebinar.or.kr)에 접속해 실시간 참여가 가능하다. 그간 네 차례 세미나에서는 총 110여개 국가에서 2200여명(누적)이 참여했다.

