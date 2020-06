[아시아경제 이관주 기자] LF LF 093050 | 코스피 증권정보 현재가 14,000 전일대비 50 등락률 -0.36% 거래량 75,689 전일가 14,050 2020.06.08 15:30 장마감 close 는 계열사 코크렙안양의 주식 319만2000주를 399억원에 취득한다고 8일 공시했다. 주식 취득 예정일은 12월31일로, 자기자본대비 2.87% 수준이다. 회사 측은 취득 목적에 대해 "안양물류센터 재건축 사업을 위한 PFV 출자"라고 설명했다.

