코스피, 오락가락 장세 지속...2180선 보합 마감

[아시아경제 박지환 기자] 8일 코스피는 '2180선'에서 엎치락 뒤치락을 반복하며 강보합 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 2.42포인트(0.11%) 오른 2184.29로 장을 마쳤다. 코스피는 전 거래일보다 1.55% (33.73포인트) 오른 2215.60에 장을 시작했다. 이날 33.73포인트 급등 출발한 지수는 장 초반 2210선 위에서 거래되다 시간이 갈수록 상승분을 반납했다. 기관이 대거 매물을 쏟아내면서 차익을 실현한 것으로 보인다.

유가증권시장에서는 개인과 외국인이 각각 3755억원, 114억원 순매수했고, 기관이 3678억원 순매도했다.

업종별로는 화학(0.19%), 의약품(0.79%), 운송장비(1.19%) 등은 상승했고, 전기·전자(-0.52%), 음식료품(-0.42%) 등은 하락했다.

시가총액 10위 기업 중에선 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 54,900 전일대비 600 등락률 -1.08% 거래량 24,550,308 전일가 55,500 2020.06.08 15:30 장마감 close (-1.08%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 664,000 전일대비 1,000 등락률 -0.15% 거래량 297,027 전일가 665,000 2020.06.08 15:30 장마감 close (-0.15%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,379,000 전일대비 22,000 등락률 -1.57% 거래량 37,027 전일가 1,401,000 2020.06.08 15:30 장마감 close (-1.57%), 등이 내렸다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 91,000 전일대비 600 등락률 +0.66% 거래량 3,768,653 전일가 90,400 2020.06.08 15:30 장마감 close (0.66%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 240,500 전일대비 9,500 등락률 +4.11% 거래량 1,615,212 전일가 231,000 2020.06.08 15:30 장마감 close (4.11%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 256,500 전일대비 5,500 등락률 +2.19% 거래량 1,385,734 전일가 251,000 2020.06.08 15:30 장마감 close (2.19%) 등이 올랐다.

코스닥은 전거래일 대비 3.73포인트(0.50%) 오른 753.04 장을 마쳤다. 지수는 전 장보다 0.64%(4.81포인트) 오른 754.12에 장을 시작했다.

업종별로 보면 건설(-0.44%), 금융(-1.51%) 등이 내렸고, 유통(1.80%), 운송(0.73%) 등은 올랐다.

코스닥시장에서는 시가총액 상위 기업 가운데 셀트리온헬스케어(2.42%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 251,400 전일대비 7,700 등락률 +3.16% 거래량 276,000 전일가 243,700 2020.06.08 15:30 장마감 close (3.16%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 111,500 전일대비 5,200 등락률 +4.89% 거래량 2,870,078 전일가 106,300 2020.06.08 15:30 장마감 close (4.89%) 등이 크게 올랐다. 반면 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 112,200 전일대비 4,800 등락률 -4.10% 거래량 847,041 전일가 117,000 2020.06.08 15:30 장마감 close (-4.10%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 127,100 전일대비 3,400 등락률 -2.61% 거래량 1,446,110 전일가 130,500 2020.06.08 15:30 장마감 close (-2.61%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,300 전일대비 200 등락률 -0.16% 거래량 94,252 전일가 123,500 2020.06.08 15:30 장마감 close (-0.16%) 등은 내렸다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr