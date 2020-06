LGU+"GQ AR매거진이 패션 꿀팁 알려드려요"

[아시아경제 구채은 기자] LG유플러스가 남성 매거진 GQ KOREA 와 함께 AR (증강현실) 매거진을 제공한다고 7일 밝혔다.

AR 매거진은 GQ KOREA 의 인기 컨텐츠인 OOTD(Outfit Of The Day)의 컨텐츠를 AR로 만들어 U+AR 앱을 통해 무료로 이용이 가능하다. 이에 따라 고객은 다양한 브랜드의 주요 아이템으로 다양한 스타일링을 한 AR 컨텐츠를 보면서 색다른 방법으로 썸머룩 스타일링 팁을 배울 수 있다. LG유플러스와 GQ KOREA는 6월 중순부터 AR매거진을 이용한 고객 대상으로 GQ KOREA 정기 구독권 등을 제공하는 프로모션도 진행할 계획이다.

LG유플러스 최윤호 AR/VR서비스담당 상무는 “이번 AR매거진을 시작으로 GQ KOREA와 선도적인 기술을 활용하여 셀럽과 함께 새로운 컨텐츠를 만드는 등 다양한 협업을 진행해나가도록 하겠다”고 밝혔다. U+AR은 실사 기반의 고화질 입체 스타, 캐릭터 콘텐츠를 360도 각도에서 감상하고, 콘텐츠와 함께 촬영한 사진, 영상 등을 공유할 수 있는 서비스다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr