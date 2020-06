현직 부장검사는 20분간 여성을 뒤따라 갔다

한밤중 여성을 강제추행한 혐의로 체포된 부장검사 추행장면 CCTV 공개돼

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 늦은 밤 거리에서 여성을 강제추행한 혐의로 체포된 현직 A 부장검사의 추행과 추태가 20분 넘게 지속하는 등 심각했던 것으로 드러나고 있다.

A 부장검사의 추행 장면이 CCTV에 고스란히 포착돼 언론에 공개되면서 비난 여론이 들끓고 있다.

5일 부산 경찰과 언론 등을 통해 공개된 영상에 따르면 한 남성이 지난 1일 밤 11시20분께 부산 부산진구 양정동의 한 상점 앞에서 한 여성을 뒤따라가다 건널목 앞에 멈춰 선 여성의 어깨를 움켜잡았다.

놀란 여성이 뒤돌아보자 그는 두 손을 저으며 술에 취한 듯 비틀거린 뒤 재킷을 벗고, 곧바로 여성을 따라 건널목을 건넜다.

700m가량을 뒤따라간 남성은 여성이 부산 시청역 인근 햄버거 가게로 들어가자 가게 안까지 따라 들어갔다.

가게 안에서도 남성은 여성에게 계속 추근댔던 것으로 알려졌다. 여성은 급기야 이날 오후 11시40분께 112에 신고했다. 건널목에서 햄버거 가게까지 20분가량 전철 1코스쯤 되는 밤길을 따라다니며 여성을 불안에 떨게 만든 것이다.

출동한 경찰은 여성의 진술을 듣고 남성을 현행범으로 체포해 순찰차에 태웠다. 남성은 부산진경찰서로 이송돼 조사를 받은 뒤 귀가한 것으로 확인됐다.

이 남성은 부산지검 소속 현직 부장검사였다.

부산지검은 “해당 검사가 경찰 수사에 적극적으로 협력하고 있으며 자체적으로 사실관계를 확인하고 있다”며 “결과에 따라 엄정하게 처리하겠다”고 밝혔다.

부장검사는 그날 이후에도 정상적으로 출근하고 있으며 부산지검은 현재까지 별다른 조치를 하지 않은 것으로 알려졌다.

경찰은 “부산진경찰서에서 수사 중이며 자세한 사건 내용과 혐의 등은 관련 규정에 따라 확인해줄 수 없다”고 밝혔다.

