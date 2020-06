[아시아경제 유제훈 기자] 석유생산국기구(OPEC) 국가와 비(非) OPEC 국가 등 주요 산유국의 화상 장관급 회의가 오는 6일(현지시각) 개최 될 예정이라고 5일 러시아 타스통신이 회담에 참가한 소식통의 발언을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 이 소식통은 "회의 준비를 시작했고 OPEC 국가들은 오스트리아 빈 시간으로 오후 2시, 비 OPEC 국가들은 오후 4시에 모일 예정"이라면서 "길고 힘든 밤이 될 것"이라고 전했다. 또 이 소식통은 이번 회의의 주요의제가 하루 970만 배럴의 감산 합의를 이달 이후까지 연장하는 문제가 될 것이라고 부연했다.

