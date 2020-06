[아시아경제 이민지 기자] 제테마 제테마 216080 | 코스닥 증권정보 현재가 39,800 전일대비 2,550 등락률 +6.85% 거래량 280,204 전일가 37,250 2020.06.05 10:39 장중(20분지연) close 는 5일 식품의약품안전처로부터 수출용 제테마 제테마 216080 | 코스닥 증권정보 현재가 39,800 전일대비 2,550 등락률 +6.85% 거래량 280,204 전일가 37,250 2020.06.05 10:39 장중(20분지연) close 더톡신주100U에 대해 품목허가를 받았다고 공시했다. 적용대상은 눈썹주름근 또는 눈살근 활동과 관련된 중등도 내지 중증의 심한 미간 주름의 일시적 개선에 관한 것이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr