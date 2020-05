곡성군, 공약 이행 평가 2년 연속 SA 등급 받아

한국매니페스토실천본부(이하 ‘매니페스토본부’)가 26일, 2020 민선 7기 전국 기초단체장 공약 이행 및 정보공개 평가’ 결과를 발표한 가운데 곡성군은 총 5가지 등급(SA, A, B, C, D) 중 최고등급인 SA를 받았다.

