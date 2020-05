광주사회복지공동모금회 ‘the BEST 착한가게’ 선정

이날 광주사회복지공동모금회는 김밥나라 금호점(대표 조규성)을 방문해 지속적으로 나눔에 참여해 주신 데 대해 감사의 마음을 전하고 the BEST 착한가게 현판을 전달했다.

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주사회복지공동모금회(회장 한상원)는 착한나눔을 실천하고 있는 광주지역의 126곳의 가게를 ‘2020년 the BEST 착한가게’로 선정, 현판을 전달했다고 22일 밝혔다.