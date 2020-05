저커버그 "페이스북, 10년 내 직원 절반 원격근무 할 것"

[아시아경제 정현진 기자] 페이스북이 늦어도 향후 10년 내에 직원 가운데 절반을 원격근무하도록 할 계획이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)을 계기로 재택근무 확대를 잇따라 발표한 IT 기업들의 대열에 동참한 것이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.