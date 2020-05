삼성전자, '2분기 중기 최저점 통과중, 저점 매수 전략의 적기가 다가왔다' 주가 4만 9400원(-1.1%)

는 22일 오전 9시 30분 현재 전일보다 1.1% 내린 4만 9400원에 거래되고 있다. 거래량은 298만 1576주로 전일 거래량 대비 20.49% 수준이다.는 글로벌 IT기업으로 알려져 있다.5월 20일 SK증권의 김영우 연구원은 '이번에 발생한 COVID-19 Shock는 전 세계의 IT 제품 소비에 막대한 영향을 미쳤음. 금년 2분기는 글로벌하게 가장 판매 부진의 충격이 심할 것이고, 삼성전자의 2분기 실적에 불확실성이 높아지는 시점인 것. 스마트폰을 포함한 삼성전자의 제품 판매가 정상화되면, 삼성전자는 메모리 반도체와 OLED, 시스템 반도체에 이르기까지 실적 개선의 시너지가 동시에 발생할수 밖에 없는 것. '이라며의 목표가를 6만 8000원으로 발표했다.최근 5일 동안 개인 투자자들은를 972만 671주 순매도 했고, 외국인과 기관은 각각 290만 1046주 순매수, 634만 5821주 순매수 했다.※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.

