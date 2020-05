[아시아경제 김철현 기자] 근거리 물류 IT 플랫폼을 운영하는 스타트업 바로고(대표 이태권)는 6일 편의점 CU와 배달 대행 계약을 체결하고 배달 서비스를 제공한다고 밝혔다. 바로고는 CU 충청·전라 지역 190여 개 직·가맹점을 시작으로 배달 서비스를 제공하고 5월 중 전국으로 확대해 나갈 계획이다.

