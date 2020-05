5월 첫 증시부터 1조7000억원 풀매수한 개인…지수는 2%대 하락, 코스피 1900선 깨져

이달 증시 개장을 앞두고 시장에서는 '5월에는 팔고 떠나라(Sell in May)'라는 증시 격언이 회자되며 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 반등장 이후의 장세에 주목했다. 증권사별로 예상 코스피밴드를 낮게는 1700선에서 높게는 2000선까지 올려잡아 추세 상승 속의 단기조정을 예상했다.

