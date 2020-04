롯데하이마트, 5월 ‘가정의 달’ 맞아 골든쇼핑위크 개최

오전 10시부터 오후 11시까지 매시 정각, 인기 상품을 하이마트 앱에서만 한정수량 특별가로 판매한다. 삼성전자 갤럭시 S6 라이트, 캐리어 투인원(2 in 1) 에어컨(52.8㎡+18.7㎡) 등을 선보일 예정이다. 29일부터 5월 31일까지 댓글 이벤트도 한다. 이 기간 롯데하이마트온라인쇼핑몰에서 상품을 구매하고, 이벤트 페이지에서 댓글을 작성한 소비자 대상으로 추첨을 통해 엘포인트를 최대 10만 포인트까지 지급한다.

