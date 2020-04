aT, 임원 반납급여로 취약계층 안전먹거리 지원

이병호 aT 사장은 "코로나19와 같은 국가적인 위기를 극복하는 가장 좋은 방법은 상호연대와 협력"이라며 "어려움을 겪고 있는 우리 농업계와 지역사회를 위해 앞으로도 aT는 공공기관으로써의 사회적 책임과 역할을 다해 나가겠다"고 말했다.

기부금 재원은 aT 이병호 사장을 비롯한 상임임원들의 4개월치 급여 30%와 자발적인 임금반납에 동참한 간부직원들의 급여를 모아 마련됐다.

이병호 aT 사장(우측), 김정희 재해구호협회 사무총장(좌측)