코로나에 4월초 수출 18.6%↓…"반도체마저? 사면초가된다"(종합)

다른 시장조사업체 가트너도 올해 글로벌 반도체시장 규모가 전년 대비 0.9% 축소될 것으로 전망했다. 재택근무, 온라인교육 등 비대면(언택트) 업무 확산과 구글, 아마존 등 대형 IT 기업들의 서버 증설이 반도체 수요를 이끌었지만 '반짝 호재'에 그치는 모습이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.