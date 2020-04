"국내 성장 한계, 해외로 눈 돌려야…美 투자순위 1위"

해외 시장 가운데서도 미국 시장을 1순위로 꼽았다. 최 부서장은 "미국은 세계에서 가장 큰 주목을 받는 시장이면서 가치 투자, 기술적 분석을 활용한 투자 등 각종 투자기법을 활용했을 때 수익을 낼 확률이 높은 이성적인 시장"이라고 강조했다. 특히 미국 나스닥 시장에 있는 IT 관련주들에 관심을 가져야 한다는 게 그의 생각이다. 앞으로 글로벌 4차산업을 이끌어갈 대표 기업이 다수 포진해 있어서다. 최 부서장은 "코로나19로 미국도 30% 이상 주가 조정을 보여 단기 경기침체가 예상되긴 하지만 코로나19 해결 시 완만한 U자 반등을 예상한다. 관심을 갖고 지켜봐야 할 것"이라면서도 "다만 지금은 원래 투자하려던 정도의 절반만 해야 한다"고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.