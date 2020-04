한경연 "국내 제조업 수익성, 글로벌 기업 반토막 수준"

특히, 우리나라는 글로벌 먹거리 트렌드를 따라가지 못하고 있는 것으로 보인다고 한경연은 강조했다. 2011년 대비 IT, 항공우주, 의료, 헬스케어 등 8대 신성장 업종에서 포브스 2000 시가총액이 큰 폭으로 증가했으나, 이들 중 우리 기업이 포함된 업종은 단 3개, 해당 기업 수는 5개사 뿐이었다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.