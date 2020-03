"제가 도와줄까요?" 빈곤 청소년, '랜덤채팅' 성착취 노출 위험

전문가는 IT 시대의 성착취 범죄에 최적화된 기술과 제도를 마련하는 게 중요하다고 강조했다.

'n번방', '박사방' 가해자들, 채팅앱 이용해 미성년 피해자에 접근 성매매 청소년 대다수 가정 불화·빈곤 문제 시달려 전문가 "IT 시대 성범죄에 맞는 기술적 방어 체계 갖추는 게 중요"