신종코로나에도 반도체 가격 안빠지는 이유는

이승우 유진투자증권 연구원은 "경험적으로 볼 때 IT 공급 망에 불확실성이 생길 경우 세트 업체들 입장에서는 가급적 안전 재고 비중 을 높이려는 경향이 나타난다"며 "단기적으로 보면 실제 소비자 레벨에서의 세트 수요가 감소한다 하더라도, 세트 제조 업체들의 주요 부품 확보를 위한 선제적 주문 또는 더블부킹이 증가로 부품 수요는 오히려 더 증가할 가능성이 있다"고 밝혔다.

