점점 짧아지는 WHO 비상사태 선포 주기..이젠 해마다 발령되나?

또 다른 시민 C(35) 씨는 "전파력이 빠른 탓에 전 세계적으로 우한폐렴이 유행한 게 아닌가 싶다. 하지만 WHO 초기 대응도 문제다"라며 "이제 해마다 비상사태가 발생할 것 같다. 갈수록 더 강력한 질병이 생겨나고 있다"라고 밝혔다.

20대 시민 A 씨는 "연일 WHO 비상사태가 뉴스에 나오고 있어 무섭다"라며 "신종플루나 에볼라 바이러스 때 비상사태를 선포했던 일이 얼마 전 같은데 이번에는 우한폐렴 때문에 전 세계가 난리다"라고 말했다. 이어 "이런 일들이 앞으로 더 많이, 자주 발생할 것 같은 불안감이 있다"라고 덧붙였다.

이같은 소식이 전해지자 시민들 사이에서는 WHO 비상사태 주기가 짧아지고 있다는 우려의 목소리가 나오고 있다.

이날 테드로스 아드하놈 게브레예수스 WHO 사무총장은 유엔 제네바 사무소에서 긴급 이사회 이후 기자회견을 열고 "지난 몇 주 동안 우리는 전례 없는 발병을 초래한 병원체의 출현을 목격했고, 그것은 전례가 없는 발병으로 확산했다"고 밝혔다.

[아시아경제 김수완 기자] 세계보건기구(WHO)가 신종 코로나바이러스감염증(우한폐렴)에 대해 국제공중보건비상사태(PHEIC·Public Health Emergencies of International Concern)를 선포한 가운데 WHO 비상사태 선포주기가 점점 짧아지고 있어 우려의 목소리가 나오고 있다.

테드로스 아드하놈 게브레예수스(오른쪽) 세계보건기구(WHO) 사무총장이 30일(현지시간) 마이클 라이언 긴급대응팀장과 함께 스위스 제네바 WHO 본부에서 기자회견을 하고 있다./사진=연합뉴스

WHO, 6번째 국제적 비상사태 선포 "전례 없는 발병 초래한 병원체 출현"