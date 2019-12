"올해보다 더 세진다"…2020 삼성 갤럭시 라인업

3월에는 갤럭시S11의 이름을 바꾼 '갤럭시S20'를 출시한다. IT 분야 전문가인 아이스유니버스는 "2020년을 맞아 20이라는 새로운 시작"이라는 내용을 공개하며 갤럭시S 시리즈의 새로운 네이밍을 예고했다. 갤럭시S 시리즈가 출시된 지 10년이 지난 데다 2020년을 맞아 출시 연도에 맞게 이름을 바꿀 수 있어 브랜드 이미지를 쇄신할 수 있다는 장점이 있다. S20 시리즈는 전작과 동일하게 세 가지 모델로 출시될 것으로 보인다.

