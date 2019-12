美 이라크 내 친이란 '시아파 민병대' 기지 공격

지난달 이후 이라크에서 미군이 주둔하는 군 기지를 겨냥한 로켓포 공격이 10회 발생하면서 미군이 KH를 공격 배후 중 하나로 의심해왔지만 KH측은 IS 잔당의 소행이라며 극구 부인해왔다.

KH는 원래 이라크 내 시아파 성직자와 성지 등을 수호한다는 명분으로 조직된 사병집단이었으나 2014년 IS가 창궐하면서 이란 혁명수비대의 지원을 받으며 강력한 군벌세력으로 성장했다. IS 격퇴전 당시에는 미군, 이라크 정부군과 연합해 대테러전을 주도했다. 이후 시리아에도 지원군을 파병해 이라크와 시리아에 걸쳐 군사시설들을 보유하고 있다. 이란 혁명수비대와 창립 당시부터 계속 매우 밀접한 관계를 유지해오면서 미군에서는 '이란의 대리군'이라는 별칭을 붙이기도 했다.